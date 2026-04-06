Россиянам напомнили о важном пасхальном правиле

Куличи можно вкушать только после ночного богослужения, предшествующего Пасхе. Об этом в беседе с РИАМО сообщил секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек. При этом, по его словам, освятить пасхальную выпечку можно заранее.

«В Евангелии есть слова: «Я есть хлеб жизни», и кулич символически с этим связан. Поэтому христиане разговляются на Пасху куличом, а также готовят творожную пасху. В Великую субботу читается особая молитва при освящении пасхальной еды, пост завершается, и эти продукты освящаются для того, чтобы разговеться ими в праздник», — отметил священник.

При этом он подчеркнул, что Великая суббота — это еще день строгого поста.

До этого председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил приглашать священников освящать куличи и яйца прямо в супермаркеты накануне Пасхи, чтобы как можно больше людей приобщить к традиции праздника. По его словам, молиться можно не только в храме, но и в любом другом месте.

