Поклонская раскаялась за свое поведение в отношении фильма «Матильда»

Бывший генеральный прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Радведа (Наталья) Поклонская в интервью Ксении Собчак назвала ошибкой свое поведение в отношении фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Та история с «Матильдой», злосчастная и все это так было преподнесено, и я себя соответствующим образом вела… Это демонстрация того, как не нужно делать. И вот религиозный фанатизм – он очень опасен», — сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что видит «некоторые свои ошибки» и не стесняется называть их таковыми. Политик заметила, что они дали ей колоссальный опыт.

«Матильда» — фильм режиссера Алексея Учителя, вокруг которого возникла бурная общественно-политическая дискуссия в 2016-17 годах. Он был посвящен отношениям императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, и подвергался критике со стороны Натальи Поклонской.

Поклонская заявляла, что лента оскорбляет чувства верующих и искажает образ канонизированного царя, направляя обращения в правоохранительные органы с требованием проверки и возможного запрета проката. Кампания против фильма сопровождалась активностью православных групп и радикальных активистов, включая давление на кинотеатры.

