В российском городе начали продавать жетоны по 720 рублей

В кассах новосибирского метрополитена стартовали продажи лимитированной серии коллекционных жетонов.

© Bfm

С 6 апреля у пассажиров появилась возможность приобрести памятные жетоны, выпущенные к 40-летнему юбилею городской подземки. Каждый экземпляр из этой серии сопровождается открыткой и имеет свой уникальный номер. Тираж ограничен, а стоимость одного жетона составляет 720 рублей, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Кроме того, в кассах по-прежнему доступен первый коллекционный жетон, который был посвящён открытию станции «Спортивная».