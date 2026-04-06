«Вопрос времени»: адвокат больной раком Лерчек обратился к критикам блогера

Адвокат Лерчек (Валерия Чекалина) Константин Третьяков обратился к тем, кто не верит в рак у блогера. Об этом сообщает Starhit.

Напомним, что с осени 2024 года Лерчек находилась под домашним арестом по обвинению в выводе средств за границу. В конце февраля она родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. После родов у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. При этом не все пользователи соцсетей верят, что это действительно так.

«Все сомневающиеся получат ответ на свои сомнения — вопрос времени, за которое сейчас борются врачи, чтобы этот ответ они получили как можно позже», — высказывается правозащитник.

Также общественность волнует вопрос оплаты долга на 176 млн рублей. 31 марта Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве блогера и заявил, что долг погашен неизвестным лицом. После этого Сквиччиарини ответил, что долг был погашен «не кем-то, а самостоятельно».

Третьяков заверяет, что плательщик не Чекалина. По словам адвоката, детали могут быть раскрыты со временем. Ответил он и на вопрос о том, что несмотря на ухудшение здоровья, Лерчек продолжала красиво выглядеть и успела забеременеть.

«Все, кто знают Валерию лично, могут подтвердить, что это двигатель с бесконечным движением, независимо от обстоятельств. Такой у нее темперамент и характер. По моменту возникновения беременности — это вопрос, ответ на который знает любая женщина, которая забеременела без использования ЭКО и прочего. В июне диагноз не был известен по причине запрета на посещение больницы», — заявил Третьяков.

Лерчек ранее рассказывала, что посетила больницу во время следствия, однако оказалось, что это ФАП. При этом, как отмечает издание, рядом с ним находится Московская городская онкологическая больница, которую Чекалина «упустила из виду»

Суд прекратил банкротство Лерчек после погашения долга в 176 миллионов рублей

«Ей был указан следователем конкретный адрес. После того, как выяснилось, что по этому адресу ФАП, она пыталась передоговориться на другое место, но ей отказали», — прояснил этот момент Третьяков.

Ранее стало известно, что мать Чекалиной зарегистрировала в России новый косметический бренд. По информации СМИ, помогать родительнице будет сама Лерчек.