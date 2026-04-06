Появились новые подробности о состоянии живущего в России отца Сырского

Тяжелобольному отцу главкома ВСУ Александра Сырского впервые за год разрешили прогулки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, 86-летний Станислав Сырский лечится в российской клинике. В последнее время он мог говорить только невнятные фразы и почти не узнавал родных. Однако врачи смогли стабилизировать состояние пенсионера: вернуть ему ясное сознание и осознанную речь.

В SHOT отметили, что недавно отцу Сырского разрешили часовые прогулки по охраняемой территории клиники. Пенсионер давно не встает, поэтому его на коляске возит 84-летняя супруга. Женщина заботливо укрывает мужа от ветра и дает ему перекусы.

Из подтвержденных диагнозов у Сырского-старшего — болезни Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, у него выявили доброкачественное образование в мозге и астму. В российских клиниках он лечится уже год.

Mash: отец главкома ВСУ Сырского перестал узнавать родных из-за болезни

По данным SHOT, главком ВСУ обходными путями смог перевести на лечение отца в Россию почти 12 млн рублей. Известно, что до болезни отца Сырский не общался с родителями из-за разных позиций по СВО. Мать и отец украинского генерала — патриоты России. Они участвовали в акции «Бессмертный полк», пока Сырский-старший еще мог ходить. Сейчас главком ВСУ старается поддерживать связь с матерью и постоянно интересуется здоровьем отца, утверждают авторы канала.