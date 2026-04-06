Названы самые главные бездельники среди работников в России

Свыше 30% дизайнеров в России признались в собственной лени. Меньше всего себя таковыми считают операторы кол-центров и главные бухгалтеры — всего 9%. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

© Московский Комсомолец

Среди представителей распространённых профессиональных групп чаще других в лени признаются дизайнеры (33%) и аналитики (29%). Немало ленивых также среди PR-специалистов (28%), юристов (27%), инженерно-технических работников и системных администраторов (по 26%).

Меньше всего тех, кто называет себя ленивым, среди главных бухгалтеров и операторов кол-центров (по 9%), кладовщиков (11%), продавцов (12%), маркетологов (13%) и квалифицированных рабочих (14%).

Реже всего ленивыми себя считают люди с высоким доходом — только 14% среди респондентов, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц.

Опрос проходил с 15 по 31 марта 2026 года. В нём приняли участие 3 тысячи россиян старше 18 лет.