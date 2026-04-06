В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

Слабый напор воды на участках или ее наличие только ночью касается не только садоводческих товариществ, но и многоквартирных домов, и эту проблему можно решить, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»). Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Депутат обратил внимание, что в таких случаях водоканалы ссылаются на изношенные сети и нехватку мощностей, но граждане платят за воду немалые деньги и вправе требовать качественной услуги. Он также добавил, что водоканалы нередко искусственно снижают давление в дневное время, чтобы уменьшить нагрузку на сети и сэкономить ресурсы, оставляя жителей без нормального водоснабжения в тот момент, когда вода нужна больше всего — для полива, стирки, купания детей.

«Согласно действующим нормативам, давление холодной воды в системе водоснабжения многоквартирного дома должно составлять от 0,3 до 6 атмосфер, горячей — от 0,3 до 4,5 атмосфер. Для пятиэтажного дома нормативное давление на вводе должно быть не менее 3 бар. Если эти показатели не соблюдаются, потребитель имеет право требовать перерасчета и устранения нарушений», — напомнил Панеш.

Пора провести силами Роспотребнадзора и органов прокуратуры всероссийскую инспекцию состояния водопроводных сетей, особенно в садоводческих товариществах и районах с частной застройкой, где проблема наиболее острая Каплан Панеш депутат

Также депутат предложил обязать водоканалы установить на всех насосных станциях оборудование для круглосуточного мониторинга давления с передачей данных в контролирующие органы. Еще одна мера — ввести административную ответственность для ресурсоснабжающих организаций за необоснованное снижение напора воды в дневные часы в период с апреля по октябрь, добавил Панеш.

«Если вы столкнулись с низким напором воды, первым делом обратитесь в свою управляющую компанию или в водоканал с письменной претензией. В претензии нужно указать, в какое время суток напор падает, сколько это продолжается, приложить фото- или видеодоказательства. Если ответа нет или проблема не решена, направляйте жалобу в Роспотребнадзор — он проверяет соблюдение санитарных норм и прав потребителей», — посоветовал депутат.

Также Панеш предложил обращаться в прокуратуру, которая проведет проверку и может привлечь виновных к административной ответственности по РФ за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Если проблема носит массовый характер, лучше подавать коллективную жалобу от всех жильцов дома или улицы, порекомендовал депутат.

