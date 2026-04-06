Стала известна ситуация на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) — стабильно напряжённая. Так её охарактеризовал директор станции Юрий Черничук.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что это связано с интенсивностью боевого воздействия на ЗАЭС, с обстрелами, которым подвергаются её объекты.

«К сожалению, у нас появилась такая формулировка, не совсем стандартная, но тем не менее — это стабильно напряжённая ситуация», — сказал Черничук.

Ранее политолог Владимир Карасёв в беседе с ТАСС заявил о намерении Киева устроить аварию на ЗАЭС и свалить вину на Россию.