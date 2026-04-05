По Крымскому мосту в воскресенье остановили движение автомобилей

В воскресенье, 5 апреля, вечером движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Об этом сообщил Оперативный канал по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в этой информации.

ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост

Отметим, что на территории находящегося недалеко от соединяющего Кубань и Крым транспортного перехода города-курорта Анапа, работает сирена, предупреждающая об угрозе атаки БПЛА на территорию муниципалитета.