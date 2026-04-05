HR-эксперт Романова рассказала о тренде на снижение нагрузки в начале рабочей недели

HR-эксперт Валентина Романова рассказала, что тренд на снижение нагрузки в понедельник предполагает выполнение только базовых и срочных задач без встреч и перегрузок для профилактики выгорания.

«Главное — это итог, а не имитация максимальной загруженности с самого старта недели», — сказала специалист в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, регуляция нагрузки и распределение задач в течение недели — это зона ответственности самого работника.

Романова добавила, что современному работодателю необходимо проявлять гибкость в организации графика и с пониманием относиться к меняющимся запросам команд.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН назвала удалённый формат привилегией для сотрудников, доказавших эффективность работы из дома.