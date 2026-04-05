Адвокат Жаров рассказал, что делать для борьбы с курящими соседями

Руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров разъяснил, что несмотря на отсутствие прямого запрета на курение в квартире, соседи могут защитить свои права через суд при систематическом задымлении.

«Самый надёжный путь — подготовка к гражданскому иску: видеозаписи с фиксацией источника дыма, показания свидетелей, дневник задымлений и, в идеале, экспертиза качества воздуха», — сказал специалист в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, самостоятельные попытки решить конфликт — например, перекрытие вентиляции или коммуникаций — могут быть квалифицированы как самоуправство.

Жаров добавил, что законный путь защиты требует терпения и документальной фиксации нарушений, но именно он гарантирует правовые последствия для нарушителя.

Ранее адвокат Геннадий Кузьмин предупредил, что публикация фотографий или видео соседей без их согласия в домовых чатах или соцсетях является нарушением закона и может повлечь административный штраф до 15 тыс. рублей.