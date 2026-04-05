Психолог Гончарова рассказала, что делать при увольнении с работы
Клинический психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова рассказала, что при увольнении важно действовать без паники, давая себе время на восстановление ресурсов.
«Не бегите сразу выяснять отношения, не бросайтесь обзванивать всех и рассылать резюме в первые же часы. Остановитесь, подышите, выйдите на улицу, пройдитесь, дайте себе прийти в себя», — сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, новость о потере работы — это точка неизбежных изменений, и первые дни стоит посвятить самоподдержке, не ругая себя за естественные эмоции.
Гончарова добавила, что в семье ситуацию лучше не скрывать: важно спокойно объяснить, что произошло, и обсудить план поиска новой работы, чтобы близкие не чувствовали себя виноватыми.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН назвала удалённый формат привилегией для сотрудников, доказавших эффективность работы из дома.