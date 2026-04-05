В Дагестане прорвало дамбу Геджухского водохранилища, идет затопление районов
Дамбу Геджухского водохранилища в Дагестане прорвало после обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.
"В Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, это случилось в результате обильных осадков и перенаполнения водохранилища. На место ЧП уже направлены дополнительные силы и средства МЧС.
На данный момент , по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц.
Как отмечает Мах-канал SHOT, в результате прорыва дамбы под угрозой затопления находятся семь населенных пунктов. Жители Мамедкалы же передвигаются на лодках, а потоп в поселке уже добрался до вторых этажей жилых домов.