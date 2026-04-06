Почти 200 рейсов задержали и отменили в аэропортах Кубани

В аэропортах Сочи и Краснодара за сутки задержали почти 200 рейсов из-за угрозы атаки БПЛА на Краснодарский край. Соответствующие данные представлены на онлайн-табло воздушных гаваней.

Так, в аэропорту Сочи задержаны 58 рейсов на вылет и 51 на прилет. 15 самолетов, направлявшихся в город, перенаправлены на запасные аэродромы. В Краснодаре задержаны 45 рейсов на вылет и 29 на прилет.

Ограничения на полеты в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели утром 5 апреля, в Сочи — с 14:42 того же дня. Меры были сняты только утром 6 апреля, сообщили в Telegram-канале Росавиации.

2 апреля в ведомстве предупредили, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

25 марта в Росавиации сообщили, что в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Позднее воздушная гавань заработала в штатном режиме.