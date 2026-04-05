Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу Церкви двух чудотворных икон

Президент России снова сделал РПЦ «пасхальный подарок». Правда, в 2023 году «Троицу» Андрея Рублева вернули через несколько недель после празднования Светлого Христова Воскресения, а в 2026-м древнюю Владимирскую и старинную Донскую иконы Божией Матери передали Церкви в предпоследнюю, Вербную неделю Великого поста. Но символический смысл события от хронологических несовпадений не меняется.

Как и было с шедевром Рублева, «потерпевшей» стороной очередного возвращения святынь «на 49 лет в безвозмездное пользование с возможностью продления» стала Третьяковская галерея, фактически потерявшая «лакомые» экспонаты (которые продолжат числиться в Музейном фонде и останутся в поле зрения музейных экспертов).

Иконы Божией матери Владимирскую и Донскую Третьяковка согласилась отдать 3 апреля — и вновь на полвека без года минимум. При этом древнейшее на Руси иконописное изображение останется почему-то в храме Христа Спасителя, хотя полным восстановлением исторической справедливости была бы ее передача в Успенский собор Кремля, в столичный Сретенский монастырь или во Владимир или Боголюбово. А вот с Донской все будет в лучшем виде — временно ее выставили в ХХС, затем отреставрируют и отдадут в Донской ставропигиальный мужской монастырь. Основанный как раз в честь избавления Москвы от войск татарского хана Казы II Гирея, откатившиеся от городских стен после крестного хода с чудотворным образом.

Впервые верующие увидели обе иконы в день, когда стало известно о резких переменах в их судьбе. Вообще открыть к ним доступ, согласно анонсам, должны были 4 апреля, но корреспонденты федеральных агентств и, конечно же, «МК» сразу отправились в ХХС, где застали Владимирскую и Донскую стоящими перед алтарем — естественно, в защитных витринах и под усиленной охраной. К святыням никого не подпускали.

Главные события развернулись на следующий день. Вечернюю службу в субботу, посвященную Вербному воскресенью, возглавил Святейший Патриарх Кирилл — об этом автор строк догадался еще на входе, потому что перед храмом выстроилась огромная очередь, а рядом с досмотровым «КПП» дежурили омоновцы с автоматами. Также силовиков расставили по периметру внутри, что бывает не всякий раз, когда служит Предстоятель Русской Церкви. Бывалые прихожане в правой части ХХС образовали еще одну микроочередь, полагая, что по завершении богослужения — во время миропомазания — их допустят приложиться хотя бы к бронированному стеклу. Но этого не произошло — иконы все, включая журналистов, увидели с расстояния в полтора метра. Ближе подошли только священники, группа монахинь, патриарх Кирилл и единственный одетый в гражданское мужчина с вербными веточками, которого пропустили, может быть, по ошибке.

Мы же услышали суть патриарших слов, в том числе нелицеприятных, но, будем справедливы к чувствам верующим, заслуженных в той части, что профессиональное сообщество открыто препятствовало возвращению той же «Троицы» Церкви. Впрочем, передачу 2.0. уже никто не обсуждал и ей не мог возражать (все случилось за пару часов), что не отменяет общего беспокойства за сохранность бесценных реликвий.

Остается привести выдержку из слова патриарха Кирилла перед Владимирской и Донской иконами Божией Матери и поставить точку:

— Долгие годы не удавалось вернуть эти образа, потому что, ссылаясь на их значительную художественную ценность, деятели от культуры всячески сопротивлялись этому. Но наступили особенно благоприятные времена (когда) мы являемся свидетелями особой милости Божьей. Долгое время святыни оставались как бы в плену и, даже находясь в Третьяковской галерее, оставались предметом поклонения верующих, сначала тайного, а в последнее время — открытого. Но мое обращение в адрес нашего православного президента Владимира Владимировича Путина было услышано, и он принял решение о возвращении икон. И я благодарю министра культуры, которая здесь присутствует, и работников галереи за то, что это мудрое решение президента не подвергалось оспариванию, не создавались общественные движения, которые бы ставили под сомнение полезность этого деяния.