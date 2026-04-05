В 48 городах России состоялась акция в поддержку Армянской церкви

Акция в поддержку Армянской апостольской церкви и католикоса Гарегина II вышла на международный уровень и приобрела значительный масштаб. Таким мнением с газетой «Взгляд» поделился общественный деятель Микаел Бадалян.

По его словам, армянский народ по всему миру искренне стремится поддержать свою Церковь и выступает в защиту католикоса.

Сообщается, что в России акции состоялись в Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Тольятти, Волгограде, Кирове, а также ряде других городов, включая Тамбов, Санкт-Петербург, Астрахань, Оренбург, Тверь, Калининград, Самару, Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Симферополь, Феодосию, Тюмень, Барнаул, Ялту, Ижевск, Пермь, Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург и Красноярск.

Также акции прошли в США, Грузии, Узбекистане, Великобритании, Франции и Румынии. Бадалян подчеркнул, что игнорировать столь масштабные события премьер-министр Армении Никол Пашинян уже не сможет.

Участники акции декларировали поддержку Армянской апостольской церкви как фундамента духовного и национального единства. Также они осудили давление Пашиняна на католикоса Гарегина II и заявили, что подобные действия направлены против духовных основ общества и не отражают позицию большинства армян ни внутри страны, ни в зарубежных диаспорах.

Уточняется, что ключевым моментом всех акций стал сбор подписей в поддержку Армянской апостольской церкви. Как сообщил Бадалян, только в Армении было собрано порядка 15 тыс. подписей, всего же их уже свыше 170 тыс.

«Фактически мероприятия отразили голос армянского народа, который буквально кричит о помощи. Он вместе со своей Церковью и католикосом», — считает общественный деятель.