Возлюбленный онкобольной Лерчек ответил на новости об ухудшении ее самочувствия
Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини прокомментировал слухи о её состоянии и опроверг сообщения об ухудшении её самочувствия.
«К сожалению, мы поняли, что в Интернете есть много ужасных слухов по поводу нашей ситуации. Лера здесь, Лера со мной. У нас все нелегко, но мы вместе», — рассказал он в соцсетях.
Он также показал видео с Лерчек. Блогерша поблагодарила подписчиков за поддержку и призналась, что чувствует их внимание и заботу.
В феврале Чекалина родила ребёнка от Сквиччиарини , однако уже на следующий день после выписки её госпитализировали. Врачи диагностировали у неё рак желудка четвёртой стадии.
Сейчас она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.