Возлюбленный онкобольной Лерчек ответил на новости об ухудшении ее самочувствия

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини прокомментировал слухи о её состоянии и опроверг сообщения об ухудшении её самочувствия.

«К сожалению, мы поняли, что в Интернете есть много ужасных слухов по поводу нашей ситуации. Лера здесь, Лера со мной. У нас все нелегко, но мы вместе», — рассказал он в соцсетях.

Он также показал видео с Лерчек. Блогерша поблагодарила подписчиков за поддержку и призналась, что чувствует их внимание и заботу.

В феврале Чекалина родила ребёнка от Сквиччиарини , однако уже на следующий день после выписки её госпитализировали. Врачи диагностировали у неё рак желудка четвёртой стадии.

Сейчас она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.