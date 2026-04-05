Наиболее любимые мошенниками являются москвичи, которые работают с финансовыми и персональными данными. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт в области информационной безопасности Артем Жадеев.

«Речь идет о бухгалтерии и кадровой службе. Эти подразделения ежедневно обрабатывают платежные документы, сканы паспортов, налоговые декларации и другую критически важную информацию», — раскрыл эксперт.

Именно доступ к таким данным делает представителей данных сфер главной мишенью мошенников. В частности, они отправляют сотрудникам письма от имени руководства с просьбой срочно оплатить счет.

«Высокий уровень риска также фиксируется среди линейных руководителей и менеджеров среднего звена. Они часто имеют расширенные привилегии в корпоративных системах, но при этом менее склонны соблюдать регламенты безопасности, чем профильные ИТ-специалисты. В результате компрометация учетной записи такого сотрудника открывает злоумышленникам доступ к внутренней переписке, коммерческой тайне и базам данных», — рассказал он.

