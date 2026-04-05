В России разрабатывают новый ГОСТ на антимоскитные сетки

В России готовят новый ГОСТ на антимоскитные сетки, предполагается, что на них будет наноситься предупреждающая информация об опасности открытых окон в помещениях с детьми. Об этом сообщила председатель технического комитета "Оборудование детских игровых площадок", депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Депутат считает, что на таких сетках должна быть предупреждающая информация об опасности открытых окон в помещениях с детьми.

"Когда родители рассчитывают на то, что антимоскитная сетка не даст ребенку выпасть из окна, это может закончиться трагедией", - пояснила Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС.

Некоторые виды таких сеток способны выдержать вес маленького домашнего питомца, но не защищают от выпадения детей.

Поэтому сейчас готовится ГОСТ на антимоскитные сетки, согласно которому на них будут наносить предупреждающую информацию о том, что нельзя открывать окно, если в комнате есть ребенок. Причем эта информация будет располагаться на видном месте.

Также отдельно будет прилагаться информация о том, какие существуют фиксаторы для окон, блокираторы, чтобы каждый, кто покупает антимоскитную сетку, знал, что в комплекте к ней должен продаваться блокиратор открытия окна.

В действующих ГОСТах на оконные конструкции не прописаны нормативы размера информирующего знака, места и технологии его нанесения, добавила депутат.