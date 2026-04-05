Синоптик Шувалов рассказал, когда закончатся осадки в Дагестане

Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, когда закончатся осадки в Дагестане.

«В Дагестане сегодня и завтра (6 апреля. — RT) дожди. Наиболее сильные в Дербенте. В Махачкале не такие сильные. Сегодня очень сильные дожди, в горных районах снег. Но понедельником всё закончится. Сначала в Махачкале, потом в Дербенте. Со вторника (7 апреля. — RT) ситуация будет проще и предсказуемее», — отметил Шувалов.

В конце марта в Дагестане произошли подтопления на фоне рекордного объёма выпавших осадков. В пяти городах и трёх районах региона введён режим чрезвычайной ситуации из-за последствий непогоды.

В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию против вирусного гепатита А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.