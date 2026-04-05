Однояйцевые четверняшки родились в Петербурге

Однояйцевые четверняшки появились на свет в роддоме № 17 Санкт-Петербурга. Согласно статистике, это один случай на 15,5 миллионов родов, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Уточняется, что четыре девочки родились на сроке 32 недели. В России таких случаев больше зарегистрировано не было.

Новорожденные весят от 1,36 до 1,64 килограмма, их рост составляет от 37 до 41 сантиметра. В роддоме назвали эти показатели хорошими для такого срока. Там отметили, что на отличный результат повлияли умения врачей и грамотное ведение матери на дородовом отделении.

Сразу после рождения уход за младенцами обеспечили неонатологи и неонатальные сестры.

Ранее Сергей Собянин рассказал о столичном проекте "Ранняя помощь" для детей, рожденных раньше срока, весом меньше 1,5 килограмма или перенесших критическое состояние в первые дни жизни. Только в прошлом году московские врачи смогли выходить свыше 5 тысяч новорожденных.

Центры ранней помощи работают на базе четырех ведущих детских больниц: ДГКБ имени З. А. Башляевой, Морозовской, ДГКБ имени Н. Ф. Филатова и ММКЦ "Коммунарка". Они функционируют совместно с 16 центрами развития.