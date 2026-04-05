Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Православные верующие отмечают сегодня один из важнейших праздников - Вход Господень в Иерусалим. В России он известен как Вербное воскресенье.

По библейскому преданию, в последние дни земной жизни Христос с учениками прибыл в Иерусалим. Город встречал его как мессию после чудесного воскрешения Лазаря. Жители устилали дорогу Спасителю пальмовыми ветвями. В православной традиции их заменила верба. Отсюда и пошло народное название праздника.

Накануне в церквях по всей стране освящали ветви, в российской столице праздничную службу в храме Христа Спасителя провёл патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Завтра у православных начинается Страстная седмица - самая строгая неделя Великого поста, посвящённая воспоминаниям о земных страданиях и смерти Иисуса.