Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме
В аэропорту Пулково сняты временные ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Сегодня утром аэропорт был вынужден принимать и отправлять рейсы с "корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
В небе над Ленобластью сегодня сбито 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск", - уточнил губернатор.
По его словам, "идет безопасное выгорание из перекрытой трубы". Пострадавших нет.
Атака беспилотников началась сегодня рано утром. О первых двух сбитых БПЛА Александр Дрозденко проинформировал в 6 утра.