Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту Пулково сняты временные ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

© Российская Газета

Сегодня утром аэропорт был вынужден принимать и отправлять рейсы с "корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".

Актуальное расписание рейсов можно посмотреть онлайн на электронном табло аэропорта.

В небе над Ленобластью сегодня сбито 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск", - уточнил губернатор.

По его словам, "идет безопасное выгорание из перекрытой трубы". Пострадавших нет.

Атака беспилотников началась сегодня рано утром. О первых двух сбитых БПЛА Александр Дрозденко проинформировал в 6 утра.