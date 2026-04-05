На фоне ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли восемь рейсов
На фоне временных ограничений в петерьургском аэропорту Пулково на запасные аэродромы ушли восемь рейсов.
«На текущий момент на запасные аэродромы ушли восемь рейсов, задержано на более двух часов — пять рейсов, отмененных на вылет — нет», — говорится в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что ситуация в терминале спокойная.
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА.
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.
Силы ПВО сбили над регионом семь БПЛА.