На фоне ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли восемь рейсов

На фоне временных ограничений в петерьургском аэропорту Пулково на запасные аэродромы ушли восемь рейсов.

«На текущий момент на запасные аэродромы ушли восемь рейсов, задержано на более двух часов — пять рейсов, отмененных на вылет — нет», — говорится в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что ситуация в терминале спокойная.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА.

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.

Силы ПВО сбили над регионом семь БПЛА.