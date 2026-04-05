В РФ утвердили список обязательных предметов для учеников 10-11-х классов

В проект нового образовательного стандарта для 10-11-х классов вошли 16 обязательных предметов. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Министерства просвещения РФ, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

В списке - русский язык, литература, математика, информатика, история, обществознание, иностранный язык, физика, химия, биология, география, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура.

Помимо этого, в документе значатся родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Однако их изучение осуществляется по заявлению от учеников или их родителей и если у школы есть такая возможность.

По словам Костенко, заставить ребенка учить два иностранных языка, если его семья против, никто не может. Но отметка по этой дисциплине пойдет в аттестат, если ее признают обязательной, предупредил он.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что во всех российских школах уже с 1 сентября 2027 года может стать обязательной оценка за поведение.