Угроза для дачников: инфекционист предупредил о смертельной опасности

Доктор медицинских наук, инфекционист и вирусолог Елена Малинникова предупредила россиян о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в период открытия дачного сезона. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснила, что переносчиками опасного вируса являются грызуны. Люди приходят в помещения, где всю зиму жили мыши и крысы. Моча животных высыхает, и во время уборки дачники вдыхают заражённую пыль вместе с вирусом.

Малинникова подчеркнула, что особенно аккуратными стоит быть при входе в закрытые сараи и домики, которые не проветривались всю зиму. Вирус сохраняется в пылевых частицах длительное время.

Врач добавила, что эпидемические вспышки лихорадки характерны для определённых регионов России. По её словам, Приволжский федеральный округ особенно сильно страдает от этой инфекции.