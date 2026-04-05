Новый курс Японии: почему страна отказывается от массового туризма

Власти Японии приняли решение кардинально пересмотреть подход к развитию въездного туризма. Вместо погони за рекордным числом гостей страна теперь намерена сосредоточиться на привлечении состоятельных путешественников и обеспечении устойчивого роста отрасли. Как сообщается, эти изменения уже начали влиять на ценовую политику и правила посещения ряда популярных локаций. Что изменится для туристов – в материале «ФедералПресс».

Отказ от массового туризма По данным источников, Япония официально отказывается от модели массового туризма в пользу работы с платежеспособными гостями. Власти подчеркивают, что намерены превратить туризм в высокодоходную и экологичную сферу. Уже принятые решения, отметили в ведомствах, напрямую коснутся в том числе и граждан России, планирующих поездки в страну, передает yomiuri.co.jp.

После двух лет рекордных показателей по числу прибытий и туристическим расходам флагманским принципом отрасли стало качество обслуживания, а не количество визитеров. Теперь основными критериями эффективности объявлены средние траты одного путешественника, длительность его пребывания в стране и то, насколько равномерно гости распределяются по разным регионам. На реализацию новой стратегии выделены десятки миллиардов иен.

Эти средства, по замыслу властей, пойдут одновременно на повышение привлекательности направлений и борьбу с последствиями овертуризма, от которого уже серьезно страдают многие японские центры притяжения. Что теперь главное для японского туризма Наиболее показательным примером новой политики является Киото. Начиная с 2026 года там вводится самый высокий в Японии дифференцированный сбор за проживание. Как пояснили в муниципалитете, его размер будет прямо привязан к стоимости номера в гостинице.

Для люксовых отелей налог вырастет в несколько раз, тогда как для бюджетных вариантов размещения повышение окажется минимальным. Таким способом городские власти рассчитывают не просто регулировать турпоток, но целенаправленно стимулировать приезд гостей с высокими расходами. Собранные дополнительные средства планируется направить на решение проблем, вызванных массовым наплывом путешественников: управление скоплениями людей, модернизацию дорожной и коммунальной инфраструктуры, а также сохранение объектов культурного наследия. В результате, как отмечают аналитики, Киото может постепенно стать менее доступным для туристов с ограниченным бюджетом, даже несмотря на рост общих налоговых поступлений города от гостиничного бизнеса. Расширение специальных туристических зон Однако работа ведется не только в древней столице. В рамках национальной стратегии власти намерены расширить количество специальных туристических зон с 47 до 100 по всей стране.

В этих зонах, поясняют чиновники, будут действовать особые меры контроля. В перечень попадут не только всемирно известные достопримечательности, но и небольшие города, которые неожиданно столкнулись с резким ростом популярности. В таких зонах могут быть внедрены системы обязательного предварительного бронирования, сезонные ценовые надбавки, а также введены ограничения на проезд крупных туристических автобусов по историческим кварталам. Параллельно с этим развивается инфраструктура и создаются цифровые сервисы, задача которых – перенаправлять потоки гостей на менее раскрученные, но интересные маршруты.

Стимулирование премиального туризма в регионах Новая стратегия развития туризма строится не только на запретительных мерах. Государство, как уточняется в материалах, активно субсидирует создание турпродуктов с высокой добавленной стоимостью за пределами мегаполисов Токио, Осаки и Киото. В приоритете – приключенческий, гастрономический и оздоровительный туризм в регионах. Конечная цель заключается в том, чтобы заставить гостей оставаться в стране дольше, тратить больше денег и при этом равномерно распределяться по территории, не создавая перегрузок в отдельных точках. Что это значит для россиян Для российских путешественников эти перемены, скорее всего, обернутся удорожанием поездки, особенно если речь идет о премиальном отдыхе. В то же время открываются и новые возможности для глубокого и комфортного знакомства с менее разрекламированными префектурами Японии. Эксперты советуют планировать путешествие, особенно в пиковые сезоны, еще более заранее, с учетом возможных систем бронирования и обновленных правил въезда и проживания.