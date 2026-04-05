Раскрыты правовые меры по борьбе с курящими соседями

Табачный дым, проникающий в квартиры из соседних окон и с балконов, остаётся одной из самых труднорешаемых бытовых проблем. Прямого запрета на курение на балконах сейчас нет, поэтому конфликты всё чаще перетекают в суды, выяснили «Известия».

© Московский Комсомолец

Верховный суд РФ постановил, что граждане имеют право на среду, свободную от табачного дыма. Курить в помещении можно, но так, чтобы дым не выходил за его пределы. На практике доказать нарушение сложно. Эксперты советуют жаловаться не в полицию, а в Роспотребнадзор, который уполномочен проводить замеры воздуха.

Руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров рекомендует начать подготовку к гражданскому иску: сделать видеозаписи с фиксацией даты, вести дневник задымлений и привлечь соседей в качестве свидетелей.

Суммы компенсаций по таким делам небольшие — от 5 до 30 тысяч рублей. Однако можно также взыскивать стоимость очистителей воздуха или бризера.

Попытки решить проблему силой (перекрывать вентиляцию или отключать электричество) грозят штрафами и уголовной ответственностью за самоуправство. Эксперты настаивают: борьба с курящими соседями должна вестись исключительно в правовом поле.