Экстренная вакцинация от гепатита А началась в Дагестане — причиной стало наводнение, из-за которого повысился риск вспышки инфекции. Об этом в субботу, 4 апреля, рассказали в Telegram-канале Baza.

Роспотребнадзор определил несколько приоритетных групп. Среди них — работники общепита, продавцы в продуктовых магазинах, а также работники пищеблоков и повара.

Кроме того, вакцинацию придется пройти людям, которые живут в ПВР, работникам, обслуживающим коммунальные и канализационные сооружения, сотрудникам, работающим с отходами.

В Минздраве также напомнили, что все гигиенические меры необходимо строго соблюдать и использовать только кипяченую или бутилированную воду для питья и приготовления еды, уточнили в публикации.

2 апреля в селе Адильотар школа ушла под воду после сильных дождей. Из-за стихийного бедствия спортзал, столовая и один из учебных корпусов здания оказались полностью разрушены.

На фоне наводнения в регионе местные жители, рискуя жизнью, вызволили из затопленного приюта запертых собак, а также вынесли на руках тонущего кота, которого уносило бурным течением.