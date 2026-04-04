Лихачев: Путин внимательно следит за ситуацией вокруг АЭС «Бушер»

Российский лидер Владимир Путин следит за ситуацией вокруг атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Он очень внимательно следит, понятно, за самим конфликтом, но и отдельное внимание постоянно уделяет и работе станции «Бушер», и особенно — российскому персоналу», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, провокации вокруг АЭС «Бушер» могут привести к катастрофе.

Также Лихачёв отметил, что утром 4 апреля там началась эвакуация 198 российских специалистов.

Ранее Иран проинформировал МАГАТЭ о гибели сотрудника охраны АЭС «Бушер».