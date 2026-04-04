«Росатом» выступил с заявлением о российских сотрудниках на АЭС в Иране

Утром в субботу, 4 апреля, на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране из-за обстрела началась эвакуация персонала, в результате которой были вывезены 198 человек. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».

«Мы, как и планировали, именно сегодня начали основную волну эвакуации, где-то минут через 20 примерно после этого злосчастного удара. Автобусы двинулись со стороны станции "Бушер" в сторону ирано-армянской границы. 198 человек, если быть точными, самая большая волна эвакуации, находится в автобусах», — сказал он.

При этом Лихачев отметил, что удар был нанесен в контур защиты станции.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС «Бушер» в четвертый раз с начала военных действий попала под обстрел. По ее данным, утром 4 апреля снаряд ударил в забор вблизи станции. Жертвой атаки стал охранник. В результате взрыва повреждено одно из вспомогательных строений. Основные здания объекта не пострадали, указали в ОАЭИ.