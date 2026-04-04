Российский юрист предупредил о наказании за кормление диких животных в городе

Кормление диких животных в черте города, а также на особо охраняемых природных территориях в России категорически запрещено и может грозить наказанием в виде штрафа. Об этом в беседе с ТАСС предупредил адвокат, управляющий партнер юридического бюро Zharov Group и руководитель Комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.

Он пояснил, что подкармливать диких животных опасно, так как это влияет на их естественное поведение. В частности, звери перестают бояться человека, а это опасно и для первых, и для вторых. Кроме того, из-за этого нарушается естественный баланс экосистемы.

«Штрафы за такие действия также регулируются региональными законами и могут быть весьма существенными», — отметил Жаров.

Юрист также напомнил, что перед поездкой в тот или иной регион России необходимо ознакомиться с местными правилами, так как во многих курортных городах действуют свои запреты на контакты с дикой природой, которые могут быть очень строгими.

Ранее россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок. Старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц напомнил, в частности, что эти зверьки могут укусить человека.