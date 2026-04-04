В РФ запретили и заблокировали сайты с инструкциями по сваттингу

Российские правоохранительные органы, как сообщает Baza, обнаружили и заблокировали несколько сайтов с инструкциями по сваттингу — ложному вызову сотрудников экстренных служб или полицейских.

© Московский Комсомолец

На запрещенных сайтах, по данным телеграм-канала, предоставлялись подробные инструкции о том, через какие ресурсы можно терроризировать специальные службы своими ложными заявлениями о минировании, захвате заложников и других тяжких преступлениях.

Авторы инструкций уверяли, что за ложные вызовы россиянам ничего не будет. Однако суд решил, что сайты с подобного рода инструкциями представляют угрозу для безопасности жителей России и запретил их.

Сваттинг - это вид киберпреступления, при котором злоумышленник доводит до сведения жертвы или службы о якобы серьезной угрозе. Между тем такой звонок расценивается как вид терроризма, поскольку призван запугать жертву. Во многих странах ложный вызов спасательных служб или правоохранителей также считается уголовным преступлением.