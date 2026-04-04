Март 2026 года побил исторические рекорды тепла в Москве и Европе

Март 2026 года вошел в десятку самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений в России и стал третьим самым теплым на европейской части страны.

Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В метрологической летописи 1891 года в Центральной России и в Москве установлены новые максимумы среднемесячной температуры воздуха, здесь он самый теплый в истории», — сказала Макарова.

По словам специалиста, на севере Дальнего Востока март 2026 года оказался вторым самым теплым в истории.

За пределами России прошедший месяц также побил рекорды: в Европе он стал самым теплым, а в США — вторым (кроме Аляски, где это, наоборот, был наиболее холодный март за всю историю наблюдений).

В России среднемесячная температура воздуха значительно превысила норму на европейской территории и на Дальнем Востоке: положительная аномалия в европейской части РФ составила от 2ºС до 6ºС, а в ДФО — 2ºС.

При этом на севере Урала и Сибири ситуация была противоположной: там среднемесячная температура оказалась существенно холоднее нормы с отрицательной аномалией от 4ºС до 8ºС.

В апреле (по крайней мере, в столичном регионе) складывается другая ситуация: в ближайшие дни ожидается похолодание с дождями из-за циклона, а на Вербное воскресенье возможен даже мокрый снег.