Нижнекамск простился с погибшим на химзаводе пожарным Маратом Назиповым

В Нижнекамске Республики Татарстан простились с пожарным Маратом Назиповым, который погиб при тушении пожара на "Нижнекамскнефтехиме" 31 марта. Корреспондент "РГ" побывал на церемонии прощания.

© Российская Газета

Тысячи жителей Нижнекамска пришли на Центральную площадь города, чтобы проститься с Маратом Назиповым. Здесь были родственники, а у Марата остались мать и отец, друзья, близкие люди, одноклассники, одногруппники и просто те, кто захотели отдать дань памяти погибшему огнеборцу. Конечно, были и поисковики, с которыми Марат ездил на раскопки - искал останки погибших в Великую Отечественную войну бойцов.

Марат погиб слишком рано. Ему было всего 27 лет. Свою семью он завести не успел, но как говорят друзья, мечтал о детях.

"РГ" удалось поговорить с Данилом Шамфельдом, одним из лучших друзей Марата, с которым он ездил на поиски останков участников ВОВ.

- С 2017 года вместе ездили на раскопки, - вспоминает Данил. - Был интерес, желание как-то приобщиться к этому делу. Марату был свойственен дух приключений. Его всегда тянуло к чему-то новому, неизвестному. Он всегда добивался, чего хотел. Он мечтал служить на флоте, и когда его забирали в армию, он ходил договаривался, чтобы именно отправили в морской флот, так и получилось.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев призвал горожан помочь семье погибшего пожарного.

- Мы переживаем за тех, кто пострадал и сейчас находится на лечении в Москве. Мы в постоянной связи с родственниками. Месяц назад мы передавали новую технику этой пожарной части, мне Марат тогда запомнился. Он как-то выделялся своей статностью, красотой и уверенностью в себе, - вспоминает глава города.

Марата Назипова похоронили на аллее славы на мусульманском кладбище. По решению МЧС России он будет представлен к государственной награде посмертно.