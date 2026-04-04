Американский миллиардер Илон Маск хочет посетить Россию.

Об этом РИА Новости рассказал его отец, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск в кулуарах встречи в ТПП РФ с главой палаты Сергеем Катыриным и представителями российского делового сообщества.

«Илон приедет в Россию, он хочет этого», — подчеркнул Маск-старший.

По его словам, сейчас у миллиардера «чрезвычайно напряженный график», но планы прилететь в РФ есть.

Тем более, отметил отец Маска, на подготовку к поездке в Россию не надо тратить много времени. На оформление всех документов у Эррола Маска ушло в общей сложности две-три недели.

3 ноября Эррол Маск заявил, что Москва является лучшим городом в мире, при этом многие столицы западных стран переживают упадок.

За день до этого Маск-старший говорил, что в Великобритании запретили его мнение о России.