Отец Маска назвал США «гетто» и восхитился Россией

Американский миллиардер и предприниматель Эррол Маск назвал Соединенные Штаты «гетто» при сравнении с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

«Округ Колумбия был когда-то очень красивым местом, но теперь это гетто», — отметил отец Илона Маска.

Бизнесмен таке подчеркнул, что на фоне Москвы Вашингтона выглядит неухоженно, что связано с качеством управления городами.

Ранее Эррол Маск назвал президента России Владимира Путина настоящим мужиком. Он отметил, что слушал российского лидера и тот всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. По словам предпринимателя, Путин не горячится, не грубит и говорит разумные вещи.

Также Эррол Маск рассказал об интересе сына к русской литературе.