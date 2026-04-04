Сын пропавшей Усольцевой предположил, что могло произойти с его семьей

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, могла уехать.

С таким предположением выступил сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

— Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали, — заявил Баталов в беседе с РИА Новости.

Ранее волонтер Светлана Торгашина рассказала, что во время поисков семьи Усольцевых добровольцы использовали дроны с тепловизорами, которые фиксировали светящиеся точки в тайге. Она объяснила, что беспилотники с голосовым сообщением помогали надеяться, что пропавшие подадут какой-либо сигнал.

Следователи также рассказали, что семья Усольцевых не состояла в каких-либо сектах. При этом друг семьи Валентин Дегтярев утверждает, что Сергей Усольцев мог расправиться с домочадцами и питомцем, а затем покончить с собой.

Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года, с тех пор семью никто не видел. Поиски супругов начались на следующий день — в них принимали участие десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.