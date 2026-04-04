Федерация независимых профсоюзов России не поддержала шестидневку

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) не поддерживают идею введения шестидневной рабочей недели.

Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя организации, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

«Не поддерживаю идею», — сказала она.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что в России не пройдут никакие инициативы об увеличении количества рабочих часов. Нормой останется пятидневка с 40 рабочими часами.

Она назвала слухами все сообщения об обсуждении соответствующих идей, отметив, что никаких шестидневок с 12-часовыми рабочими днями в России не могут ввести.

До этого бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами, чтобы справиться с «тяжелой трансформацией» экономики.