Федерация независимых профсоюзов России не поддержала шестидневку

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) не поддерживают идею введения шестидневной рабочей недели.
Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя организации, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
«Не поддерживаю идею», — сказала она.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что в России не пройдут никакие инициативы об увеличении количества рабочих часов. Нормой останется пятидневка с 40 рабочими часами.
Она назвала слухами все сообщения об обсуждении соответствующих идей, отметив, что никаких шестидневок с 12-часовыми рабочими днями в России не могут ввести.
До этого бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами, чтобы справиться с «тяжелой трансформацией» экономики.