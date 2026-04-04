Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за возвращение икон РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента Росиии Владимира Путина за возвращение Русской православной церкви икон Божией Матери Владимирской и Божией Матери Донской, передает РИА Новости.

"Наверное, одним из самых важных исторических событий является возвращение Церкви Владимирской иконы Божией Матери и Донской иконы Божией Матери, которые мы сейчас здесь видим... Моя благодарность за возвращение святынь, которые мы здесь видим, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину", - сказал патриарх.

Патриарх также поблагодарил министра культуры РФ Ольгу Любимову и сотрудников Третьяковской галереи.

Иконы Богоматерь Владимирская и Богоматерь Донская были переданы из собрания Третьяковской галереи в безвозмездное пользование Русской Православной церкви (РПЦ) 3 апреля. На следующий день святыни были выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Юридически передача будет оформлена таким же образом, как это было сделано с иконой "Троица" Андрея Рублева в 2023 году, тогда передача иконы была оформлена на 49 лет.