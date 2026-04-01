Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10,6 километра

На камчатском вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 10,6 километра над уровнем моря.

О сейсмическом событии сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.

Шлейф пепла протянулся на 34 километра на восток-северо-восток от вулкана. Шивелучу присвоили "оранжевый" код авиационной опасности. Его активность несет угрозу местным и международным авиаперевозкам.

29 марта "РГ" писала о пепловом выбросе вулкана на высоту около 11 километров. Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от столицы региона Петропавловска-Камчатского.