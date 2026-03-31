Молодой человек незаконно пересек границу в Карелии из-за тоски по России

Костомукшский городской суд назначил штраф гражданину России, который незаконно пересек границу со стороны Финляндии, пытаясь попасть в страну вне пунктов пропуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Карелии.

По данным судебной пресс-службы, мужчина с 2023 года жил в Австралии, куда ранее был вывезен несовершеннолетним. Вернуться в Россию, как утверждается, он хотел давно, однако не решался на законный въезд, из-за слухов о принудительной мобилизации.

Как отметили в судах Карелии, после достижения совершеннолетия он собрал деньги, не посвящая в свои планы родителей, изучил порядок охраны российско-финляндской границы и в январе приехал в район Кайнуу. Оттуда он пешком пересек границу в обход официальных пунктов пропуска, после чего был задержан пограничниками.