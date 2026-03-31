Арестованный в Польше археолог Бутягин отправил письмо в Эрмитаж

Археолог из Санкт-Петербурга Александр Бутягин, арестованный в Польше, направил письмо в Эрмитаж, сообщили в пресс-службе учреждения.

Учёный выразил признательность коллегам за оказанную поддержку.

"Благодарю вас всем сердцем за ту помощь, которую вы мне оказываете в сложившейся ситуации. Душой я всегда с музеем и вами. Хочу сообщить, что чувствую себя сейчас хорошо, и никаких трудностей, кроме нахождения здесь, у меня нет. Мне грустно быть вдали от Эрмитажа, но что поделать", — говорится в письме, датированном 15 марта 2026 года.

Коллеги, комментируя это послание, отметили, что Эрмитаж восхищается мужеством учёного и надеется на его скорое освобождение.