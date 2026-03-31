Выступивший в Чечне звезда Comedy Club оценил чувство юмора Кадырова
Юморист Андрей Шелков, выступающий под псевдонимом Стас в группе USB в шоу Comedy Club, рассказал о выступлении коллектива проекта в Грозном. В интервью блогеру Карену Адамяну, запись которого доступна на YouTube, он также оценил чувство юмора главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, главе Чечни понравилось выступление USB. «У нас была очень смешная шутка. Он прямо говорит: "Чуваки, я вам респектую". (...) У него нормальное чувство юмора», — добавил звезда Comedy Club, говоря о Кадырове.
Ранее гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров назвал любимый номер в Comedy Club. Он рассказал, что ему нравится номер «Табличка», в котором сотрудники компании пытаются решить, как им повесить табличку на дверь начальника.