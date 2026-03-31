Россиянин сделал движущуюся микроминиатюру на зернышке

Владимир Анискин, известный российский мастер-микроминиатюрист, впервые создал на рисовом зернышке движущуюся игрушку «Мужик и медведь». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, несколько лет назад ему понравилась русская деревянная игрушка, где крестьянин и медведь бьют молотами по наковальне.

Мастер признал, что столкнулся с трудностями при работе над микроминиатюрой с двумя фигурками, долго и напряженно размышлял, как их преодолеть.

Анискин заметил, что в работе требовалось реализовать простые движения, но на микроуровне сделать это было чрезвычайно сложно. Кроме того, все детали требовалось совместить на зернышке с невероятной точностью.

