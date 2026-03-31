Детский омбудсмен Москвы раскритиковала идею 12-часового рабочего дня

Так Ольга Ярославская отреагировала на инициативу бизнесмена Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели. Она заявила, что такая модель не оставляет места для семьи.

«Сейчас активно обсуждают предложение Олега Дерипаски о 12-часовом рабочем дне. И у меня только один вопрос: а детей кто будет воспитывать?» — написала Ярославская на платформе MAX.

Она отметила, что в обществе постоянно подчёркивается важность демографии, ценности семьи и необходимость уделять больше времени детям.

«И что в итоге? Папа — 12 часов на работе. Мама — 12 часов на работе… Это даже не про «сложно». Это про то, что такая модель в принципе не оставляет места для семьи», — подчеркнула омбудсмен. По её словам, ребёнку в реальной жизни необходимы не только базовые условия, но и внимание родителей, пишет РИА Новости.

Ранее Дерипаска предложил перейти в России на график с 08:00 до 20:00 шесть дней в неделю, объяснив это необходимостью ускоренной адаптации экономики к новым условиям.