«Ростелеком» оценил перспективу ведения «белых списков» для домашнего интернета

Отключение интернета с сохранением доступа лишь к «белому списку» возможно только по решению уполномоченных органов и исключительно для мобильного интернета. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

По словам представителей провайдера, подобные меры принимаются в случае возникновения угрозы атаки беспилотников, так как мобильные сети потенциально могут быть использованы для навигации дронов.

— Так называемый «белый список» для мобильного интернета появился, чтобы абоненты даже в условиях ограничений могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, — передает сообщение «Ростелекома» ТАСС.

Президент России Владимир Путин 20 февраля подписал закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию Федеральной службы безопасности. При этом оператор связи не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи.

Уже 13 марта СМИ сообщили, что в Москве заработали «белые списки». При этом журналисты уточнили, что они работают частично, поскольку в некоторых районах города отключены базовые станции. Позже горожане стали получать уведомления об ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.