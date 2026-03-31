Эксперты признали, что этой весной береза опасна для жизни

После долгой снежной зимы на россиян буквально свалилась «скорстная» весна: снег еще местами не стаял, но потеплело так резко, что на некоторых деревьях уже не только почки, но и листочки. И это чувствует все страдающие «первым поллинозом» - аллергией на самое раннее цветение. Медики считают, что в этом году им надо быть особенно бдительными.

По словам специалистов, в последние дни марта «активизировалась» ольха, а на смену ей спешит главный аллерген и сезона, и центральной части России - береза. Пик реакций на ее пыление обычно приходится на май, но в этом году может произойти раньше. А поскольку весна бурная, то и аллергически ответ организма может стать даже более бурным, чем обычно.

Чем быстрее природа оживает, тем выше аллергенная нагрузка – это, увы, проверенная быль аллергика. В этот раз из-за быстрого цветения у некоторых аллергиков могут возникнуть осложнения, в том числе опасные для здоровья – это просто надо знать. Самые неприятные из них – анафилактический шок, бронхиальная астма и попадание инфекции в расчесы на теле.

Как правило, аллергики знают, чего им нельзя. Но медики напоминают, что поллиноз может манифестировать (проявиться впервые в жизни) даже во взрослом возрасте. Причиной тому могут быть как стрессы, общее падение иммунитета, так и переезд (если человек, скажем, прежде жил в широтах, где «его» аллергенов не было, поэтому добросовестно не ведал, что у него поллиноз).

Аллергиков призывают на время цветения отказаться от орехов и косметики. Людям с аллергией на цветение рекомендуют исключить орехи, яблоки, мед и рыбу, не пользоваться косметикой и бытовой химией, дважды в день делать влажную уборку помещения, на улицу выходить в маске и очках, избегать длительных прогулок, а лучше вообще уехать от березы подальше.

Специалисты предлагают «карту аллергика», по которой можно определить, где и когда вам будет безопасно.

В апреле береза активно цветет в центральных регионах России, то есть аллергикам надо туда, где пыление уже завершилось или берез нет вовсе.

Калининградская область. В балтийском климате береза зацветает не раньше 20 мая. А морской ветер быстро развеивает пыльцу. На Куршской косе и вовсе преобладают хвойные деревья, полезные для аллергиков.

Горные районы Чечни и Дагестана: на высоте 1500–2000 метров пыльцы почти нет, поскольку она оседает в долинах. На севере - в Карелии или Мурманске - березы начинают цвести только в июне. В горном Алтае и на Камчатке этих деревьев почти нет. А если вдруг где и затаились, пыление начгнтся позже.

Анапа и Краснодарский край. В последнюю неделю апреля безопасно на юге, там уже береза отцвела. Аллергикам лучше селиться в приморских районах с минимумом зелени: морской бриз снижает концентрацию пыльцы.

В мае береза зацветет на Урале, в Сибири, на Дальнем Востокеа. Поэтому аллергикам лучше двигаться на север, где цветение еще не началось, или на юг, где деревья уже отцвели.

В июне «белое дерево» пылит в северных и в некоторых сибирских регионах. Аллергики смогут спастись в Крыму и Сочи, где пыление уже позади. В целом спасение аллергика с «первым поллинозом» - на раннее цветение - высокогорье и морской воздух. А еще важен гипоаллергенный образ жизни: диета, одежда и косметика только из натуральных материалов. И антигистамин в кармане, куда бы вы ни направлялись.