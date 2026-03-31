Что известно о паводке в Подмосковье: главное к этому часу

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за сильного паводка. Согласно информации ведомства, угроза сохранится до 1 апреля.

«В Московской области в период с 30.03 по 01.04 увеличится интенсивность подъема уровня воды, ожидается достижение отметки опасное явление. Высокое половодье на реках Протва у города Верея, Катыш у сел Троицкое, Нерская у города Куровское», — сообщили в Гидрометцентре.

В ведомстве добавили, что при достижении уровня «опасное явление» произойдет затопление речных пойм, расположенных в них дорог и некапитальных сооружений.

При этом, в некоторых районах Подмосковья вода уже достигла красной отметки. Отмечается, что половодье пока не вышло на пик, но уже достигло высокого уровня затопления.

Как добавили в МЧС, в зоне паводка могут оказаться более 100 населенных пунктов в Подмосковье. Спасатели ожидают, что в этом сезоне воды будет больше обычного из-за рекордно снежной зимы. При этом, некоторые районы в области уже затоплены.

Об опасном половодье предупредил и руководитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, паводок может затронуть не только Московскую область, но и другие регионы в Центральной России.

Как объяснил синоптик, в марте и апреле Москва должна будет принять около 5 миллионов куб. м. воды — к таким выводам Тишковец пришел после подсчета высоты снежного покрова и площади Москвы. Такой объем он сравнил с высотой 50-этажного небоскреба, заполненного водой.

Помимо этого, половодье в Подмосковье стало причиной нашествия змей. Как рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспа», из-за резкого потепления и наводнений змеи покинули убежища. Специалисты рекомендуют не приближаться к животным, поскольку в Подмосковье обитают ядовитые гадюки. Но причинять им вред нельзя — змеи занесены в Красную книгу Московской области и находятся под особой охраной.

Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, этой весной затопление будет наблюдаться не только в Московской, но еще и в Рязанской и Калужской областях. По словам специалисты, сход льда в этих областях приведет к подтоплениям, а таяние снегов и теплый воздух приведут к повышению уровня воды в водоемах.