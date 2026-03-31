Черное небо нависло над российским регионом

«Черное небо» нависло над Красноярским краем — режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в российском регионе продлили еще на одни сутки. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Режим НМУ объявили вечером в понедельник, 30 марта. По прогнозам метеорологов, он должен был продлиться до вечера вторника, 31 марта. Однако позднее «черное небо» решили продлить.

«НМУ ожидаются с 19:00 (15:00 мск) 31 марта 2026 года до 19:00 (15:00 мск) 01 апреля 2026г. на территории городских и сельских поселений центральных, южных муниципальных округов Красноярского края и в городе Красноярск», — рассказали специалисты.

Режим «черного неба» объявляют в Красноярском крае и регионах Сибири, когда из-за отсутствия ветра вредные примеси дольше задерживаются в атмосфере. В результате образуется смог, и качество воздуха резко ухудшается.

Ранее режим «черного неба» ввели в Стерлитамаке.